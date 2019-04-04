Украина призывает ОБСЕ активнее фиксировать нарушения РФ Минских соглашений

Фото: Игорь Прокопчук (Униан)

Украина в ОБСЕ заявила, что Россия продолжает подпитывать конфликт на Донбассе, поставляя оружие и боеприпасы

Установка длительного режима прекращения огня и реализация других положений безопасности должны оставаться в центре внимания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) несмотря на отрицание Россией своей ответственности относительно нарушения Минских соглашений. Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Укринформ".

Прокопчук добавил, что достижения постоянного мониторинга и проверок ОБСЕ на украинско-российской государственной границе, рядом с установлением зоны безопасности в приграничных районах, "остается важным, поскольку Россия продолжает подпитывать конфликт, поставляя оружие, боеприпасы и живую силу на оккупированные районы Донбасса".

"Деятельность Трехсторонней контактной группы, в которой представители ОБСЕ обеспечивают прогресс в прекращении российско-украинского конфликта на Донбассе в соответствии с Минскими договоренностями, должна и впредь быть направленной на вывод российских вооруженных формирований и оружия с оккупированных территорий Донбасса и разоружении незаконных вооруженных групп", - заявил украинский дипломат.

Также во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене выступили представители ЕС с заявлением об осуждении атаки РФ вблизи Керченского пролива 25 ноября 2018 года. ЕС призвал освободить захваченных моряков.

Напомним, 4 апреля в НАТО согласовали пакет мер, направленных на сдерживание угроз, которые исходят от России в Черноморском регионе.