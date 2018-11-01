Конъюнктура для украинских экспортеров в октябре оставалась неблагоприятной, - НБУ

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Цены на сталь снижаются, но цены на пшеницу и кукурузу остаются высокими

В октябре 2018 года обобщенный индекс изменения мировых цен для украинских экспортеров продолжил умеренно снижаться. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Макроэкономический и монетарный обзор" Национального банка.

Как отмечается в обзоре индекс падал прежде всего за счет цен на сталь. D В то же время сдерживали его от более глубокого падения рост цен на кукурузу и железную руду.

В НБУ напомнили, что мировые цены на сталь в отличие от предыдущих месяцев синхронно снижались на всех региональных рынках вследствие высокого предложения на фоне относительно слабого спроса. В то же время устойчивый спрос на высококачественное сырье и снижение запасов в Китае поддерживали рост цен на железную руду.

Мировые цены на пшеницу, за исключением последней декады, колебались в узком диапазоне на относительно высоком уровне, отметили в НБУ.

"Мировые цены на пшеницу, за исключением последней декады, колебались в узком диапазоне на относительно высоком уровне. Сокращение мирового урожая в 2018/2019 МГ, не слишком благоприятные погодные условия для проведения сева озимых и высокий спрос поддерживали цены. Однако постепенный выход на рынок нового урожая пшеницы Аргентины, который благодаря существенной девальвации аргентинского песо имеет конкурентные ценовые преимущества, привел к снижению цен в конце месяца", - говорится в обзоре.

В то же время, цены на кукурузу, несмотря на относительно низкий уровень, постепенно росли благодаря восстановлению спроса, прежде всего со стороны Китая после провального сентября.

Напомним, что по данным Госстата, отрицательное сальдо внешней торговли Украины в январе-августе 2018 года составило 5,0 млрд долларов.

Отметим, что дефицит текущего счета платежного баланса в сентябре расширился до 1,7 млрд долларов на фоне ухудшения динамики экспорта. По данным НБУ, объемы экспорта товаров в сентябре сократились на 3,6% до 3,3 млрд долларов. В целом за январь - сентябрь экспорт товаров вырос на 9,9% до 31,5 млрд долларов.