Дефіцит платіжного балансу у вересні збільшився до 580 млн доларів, - НБУ

Фото: Национальный банк (НБУ)

Імпорт зростає значно більш високими темпами, ніж експорт

Платіжний баланс у вересні 2018 року зведено з дефіцитом на рівні 582 млн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національного банку України.

Як зазначили в НБУ, дефіцит поточного рахунку платіжного балансу у вересні розширився до 1,7 млрд доларів на тлі погіршення динаміки експорту та значних планових виплат з обслуговування державного боргу. У січні - вересні дефіцит поточного рахунку збільшився до 3,9 млрд доларів порівняно з 1,5 млрд доларів у відповідному періоді минулого року.

За даними НБУ, обсяги експорту товарів у вересні скоротилися на 3,6% до 3,3 млрд доларів. У цілому за січень - вересень експорт товарів зріс на 9,9% до 31,5 млрд доларів. Імпорт товарів у вересні становив 5,1 млрд доларів, його річні темпи зростання залишалися високими (17,3%) на тлі стійкого внутрішнього попиту та високих цін на енергоносії. У цілому за січень-вересень, порівняно з аналогічним періодом минулого року, імпорт товарів зріс на 15,6% до 40,6 млрд доларів.

Чистий приплив капіталу за фінансовим рахунком у вересні становив 1,1 млрд доларів (у вересні минулого року - 1,3 млрд доларів) і був забезпечений операціями приватного сектору насамперед за торговими кредитами.

Крім того, у вересні відновилося скорочення готівкової валюти поза банками (на 142 млн доларів), відображаючи насамперед зменшення попиту на валюту з боку населення.

Чистий приплив прямих іноземних інвестицій становив 102 млн доларів, 93% якого було спрямовано до реального сектору у формі акціонерного капіталу. За січень - вересень цього року чистий приплив прямих іноземних інвестицій оцінено в 1,5 млрд доларів (28% з яких становили операції переоформлення боргу в статутний капітал).

У цілому за січень - вересень 2018 року чистий приплив коштів за фінансовим рахунком сформувався на рівні аналогічного періоду 2017 року і становив 3,4 млрд доларів.

За даними НБУ, платіжний баланс за січень-вересень зведено з дефіцитом 418 млн доларів.

Нагадаємо, що за даними Держстату, негативне сальдо зовнішньої торгівлі України у січні-серпні 2018 року склало 5,0 млрд доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, у четвертому кварталі 2018 року Мінфіну за діючими угодами потрібно виплатити 96,60 млрд грн боргу (3,41 млрд доларів за поточним курсом).