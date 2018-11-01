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Кон’юнктура для українських експортерів у жовтні залишалася несприятливою, - НБУ

Новини » Економіка    01.11.2018 - 12:03
Фото: митниця (eubam.org)
Фото: митниця (eubam.org)

Ціни на сталь знижуються, натомість ціни на пшеницю і кукурудзу залишаються високими

У жовтні 2018 року узагальнений індекс зміни світових цін для українських експортерів продовжував помірно знижуватися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Макроекономічний та монетарний огляд" Національного банку.

Як зазначається в огляді, індекс падав насамперед за рахунок цін на сталь. Натомість стримували його від глибшого падіння зростання цін на кукурудзу та залізну руду.

Кон’юнктура для українських експортерів у жовтні залишалася несприятливою, - НБУ

В НБУ нагадали, що світові ціни на сталь на відміну від попередніх місяців синхронно знижувалися на усіх регіональних ринках унаслідок високої пропозиції на тлі відносно слабкого попиту. Водночас стійкий попит на високоякісну сировину і зниження запасів у Китаї підтримували зростання цін на залізну руду.

Світові ціни на пшеницю, за винятком останньої декади, коливалися у вузькому діапазоні на відносно високому рівні, зазначили в НБУ.

"Світові ціни на пшеницю, за винятком останньої декади, коливалися у вузькому діапазоні на відносно високому рівні. Скорочення світового врожаю в 2018/2019 МР, не надто сприятливі погодні умови для проведення сівби озимих та високий попит підтримували ціни. Однак поступовий вихід на ринок нового врожаю пшениці Аргентини, який завдяки суттєвій девальвації аргентинського песо має конкурентні цінові переваги, призвів до зниження цін наприкінці місяця", - йдеться в огляді.

Натомість, ціни на кукурудзу, попри відносно низький рівень, поступово зростали завдяки відновленню попиту, насамперед з боку Китаю після провального вересня.

Нагадаємо, що за даними Держстату, негативне сальдо зовнішньої торгівлі України у січні-серпні 2018 року склало 5,0 млрд доларів.

Відзначимо, що дефіцит поточного рахунку платіжного балансу у вересні розширився до 1,7 млрд доларів на тлі погіршення динаміки експорту. За даними НБУ, обсяги експорту товарів у вересні скоротилися на 3,6% до 3,3 млрд доларів. У цілому за січень - вересень експорт товарів зріс на 9,9% до 31,5 млрд доларів.

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