Конвої НАТО можуть захистити українські кораблі у Чорному морі, - адмірал США

Кораблі НАТО можуть супроводжувати судна з українським зерном у Чорному морі після виходу Росії із зернової угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Джеймса Ставрідіса, адмірала США, верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі (2009-2013).

"За міжнародним правом, морські блокади незаконні. Між сторонами немає оголошеної війни (нагадаємо, це, за словами самого Путіна, лише "спеціальна військова операція"), і це безпосередньо обмежило б свободу у відкритому морі. Путін також використовує голод як зброю". , скорочуючи постачання продовольства до Північної Африки та інших частин глобального півдня. Україна є одним із найбільших у світі експортерів кількох ключових зернових культур, добрив та олій", - підкреслив Ставрідіс.

За його словами, одним із механізмів припинення блокади може бути практика, яка застосовувалася у 1980-х роках у Перській затоці, коли Іран перекрив Ормузьку протоку та заблокував 25% світових поставок вуглеводнів: тоді прапори на кувейтських нафтових танкерах змінювалися на американські з американською щоб робило їх, власне, активами США. Проте зручнішим є конвоювання силами НАТО торгових караванів.

"Як це буде працювати? Ймовірно, об'єднавши торгові судна в каравани з трьох-п'яти кораблів, кожен із яких супроводжувався двома військовими кораблями з керованими ракетами", - пише він.

Ставридіс також зазначив: такий план може бути реалізований або НАТО, або коаліцією під проводом США. ООН не може взяти на себе провідну роль через здатність Росії накласти вето на все, що походить від Ради Безпеки.

Як відомо, днями Федерація роботодавців транспорту України оприлюднила заяву, згідно з якою через заблокування портів Україна втратила щонайменше 10% ВВП, 18 млрд доларів валютної виручки, 500 тис. робочих місць та 135 млрд грн податків.

Зернова угода

Минулого тижня у Кремлі заявили про вихід із "зернової угоди", яка діяла протягом року і дозволяла безпечно експортувати українське продовольство з портів Чорного моря.

Після виходу із "зернової угоди" Росія майже щоночі атакує південь України. Зокрема, наносяться ракетні удари по Одесі та області.

Крім того, російські війська в ніч проти 24 липня атакували річковий порт Рені на Дунаї, який знаходиться поблизу кордону з Румунією.

В результаті світові ціни на пшеницю піднялися до найвищого рівня за п'ять місяців.