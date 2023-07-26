Конвои НАТО могут защитить украинские корабли в Черном море, - адмирал США

Корабли НАТО могут сопровождать суда с украинским зерном в Черном море после выхода России из зерновой сделки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Джеймса Ставридиса, адмирала США, верховного главнокомандующего Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе (2009-2013).

"По международному праву, морские блокады незаконны. Между сторонами нет объявленной войны (напомним, это, по словам самого Путина, всего лишь "специальная военная операция"), и это напрямую ограничило бы свободу в открытом море. Путин также использует голод в качестве оружия, сокращая поставки продовольствия в Северную Африку и другие части глобального юга. Украина является одним из крупнейших в мире экспортеров нескольких ключевых зерновых культур, удобрений и масел", - подчеркнул Ставридис.

По его словам, одним из механизмов прекращения блокады может быть практика, которая применялась в 1980-х годах в Персидском заливе, когда Иран перекрыл Ормузский пролив и заблокировал 25% мировых поставок углеводородов: тогда флаги на кувейтских нефтяных танкерах менялись на американские с американской регистрацией, чтобы делало их, по сути, активами США. Однако более удобным является конвоирование силами НАТО торговых караванов.

"Как это будет работать? Вероятно, объединив торговые судна в караваны из трех-пяти кораблей, каждый из которых сопровождался двумя военными кораблями с управляемыми ракетами", - пишет он.

Ставридис также отметил: такой план может быть реализован либо НАТО, либо коалицией под руководством США. ООН не может взять на себя ведущую роль из-за способности России наложить вето на все, что исходит от Совета Безопасности.

Как известно, на днях Федерация работодателей транспорта Украины обнародовала заявление, согласно которому из-за заблокирования портов Украина потеряла минимум 10% ВВП, 18 млрд долларов валютной выручки, 500 тыс. рабочих мест и 135 млрд грн налогов.

Зерновая сделка

На прошлой неделе в Кремле заявили о выходе из "зерновой сделки", которая действовала в течение года и позволяла безопасно экспортировать украинское продовольствие из портов Черного моря.

После выхода из "зерновой сделки" Россия почти каждую ночь атакует юг Украины. В частности, наносятся ракетные удары по Одессе и по области.

Кроме того, российские войска в ночь на 24 июля атаковали речной порт Рени на Дунае, который находится вблизи границы с Румынией.

В результате мировые цены на пшеницу поднялась до самого высокого уровня за пять месяцев.