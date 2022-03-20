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На кону – мільярди. Якою може бути нова програма МВФ для відновлення України

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Київ, Неділя 20 березня 2022 08:30
На кону – мільярди. Якою може бути нова програма МВФ для відновлення України Глава МВФ Крісталіна Георгієва (Фото: GettyImages)
Автор: Юрій Дощатов

Україна і МВФ працюють над новою програмою підтримки. Це буде нестандартний інструмент в історії фонду, який ніколи раніше не застосовувався. У чому суть нової програми, необхідної для відновлення країни після війни з Росією – у матеріалі РБК-Україна.

Доходи бюджету з початку війни зі зрозумілих причин різко скоротилися. За інформацією міністра фінансів Сергія Марченка, недонадходження тільки від митниці досягають 90%. Бюджет потребує екстреної підтримки для армії і захищених статей – соціальних виплат і зарплат.

Буквально за кілька тижнів березня уряду вдалося домовитися про отримання кредитів на майже 5 млрд євро і грантів на 360 млн євро. Частина цих грошей вже надійшла на рахунки Нацбанку і Мінфіну.

Крім того, очікуються фінансові гарантії від США для випуску євробондів. Спочатку мова йшла про 1 млрд доларів, але Марченко заявив про необхідність збільшити суму. Цих грошей все одно недостатньо. Офіційних даних про збитки від війни поки немає, але в уряді називають суми у кілька сотень мільярдів доларів і втрату половини ВВП країни вже зараз.

Влада вже переглянула умови співпраці з основним кредитором – Міжнародним валютним фондом. Діючу програму фінансування Stand-by, яка мала завершитися в червні, на початку березня закрили достроково. Замість неї Фонд виділив екстрену допомогу в розмірі 1,4 млрд доларів. Ці кошти пішли на покриття дефіциту держбюджету.

Тепер почалася робота над іншим інструментом – новою програмою, яка дозволить забезпечити додаткову підтримку України. Це буде абсолютно новий для МВФ інструмент, який раніше ніколи не використовувався. Суть його полягає в тому, що країни-члени Фонду передадуть частину своїх резервних коштів, раніше отриманих від МВФ, на користь України.

В інтерв'ю РБК-Україна Сергій Марченко повідомив, що вже провів ряд переговорів з міністрами фінансів країн G-7 і Нідерландів, і вони готові приєднатися до такої програми.

Звідки резерви для України?

У 2021 році МВФ розподілив додаткову емісію спеціальних прав запозичення (SDR) на 650 млрд доларів між усіма країнами-членами Фонду. Це було зроблено для підтримки економік, які постраждали від COVID-19.

Кошти розподілили пропорційно квотам країн в організації. Україна, маючи квоту 0,43%, отримала 2,7 млрд доларів. Багато розвинених країн, з набагато більшими квотами, не скористалися коштами, і вони фактично залишилися замороженими для них.

І ось зараз Україна запропонувала цим країнам передати частину цих коштів для підтримки і відновлення економіки, яка постраждала від військових дій. Поки ніякої конкретики за новою програмою з боку уряду немає. "Поки про чітку конфігурацію говорити рано. Питання в стані обговорення", - заявив Марченко.

Загальна сума невикористаних коштів від розподілу країнами, з якими Україна вже провела переговори, перевищує 250 млрд доларів.

Німеччина в рамках розподілу може розпоряджатися 34 млрд доларів, Італія - 20 млрд, Канада - 14 млрд, США - 107 млрд, Франція - 26 млрд, Японія - 40 млрд, Нідерланди - 11 млрд.

На кону – мільярди. Якою може бути нова програма МВФ для відновлення України

Навряд чи у результаті суми будуть виділені Україні в повному обсязі. Однак навіть якщо вдасться домовитися про часткову передачу, то це буде досить відчутна підтримка. І найголовніше, що ці гроші не потрібно буде повертати, хоча числитися вони будуть як кредитні.

"Їх погашати не треба. Потрібно заплатити тільки за використання при конвертації. Так, фактично це будуть неповоротні гроші", - заявив Марченко.

МВФ підтверджує, що робота над новим інструментом підтримки України йде, але теж не повідомляє деталей.

"Ми також працюємо з двосторонніми донорами, які попросили Фонд створити і управляти інструментом, за допомогою якого вони можуть направляти свої ресурси на підтримку України. Цей "керований МВФ рахунок" забезпечить засіб для об'єднання кредитів та/або грантів від зацікавлених донорів для задоволення надзвичайних потреб платіжного балансу України, підтримуючи при цьому макроекономічну стабільність , - повідомляється на сайті МВФ.

У недавньому звіті МВФ йшлося про створення трастового фонду для підтримки України. Що це за фонд, з чим і як він буде працювати, в МВФ не уточнюють. Джерела видання у фінансових колах сказали, що цей фонд і нова програма можуть бути безпосередньо пов'язані. Саме у трастовому фонді можуть бути сконцентровані кошти для України, і він буде управляти грошима в міру необхідності для України.

Такий інструмент нестандартний для МВФ і ще ніколи не використовувався. Тому його створення займе певний час. Але після завершення війни Україна має намір продовжити роботу з МВФ в рамках стандартних програм підтримки.

"Офіційні органи заявили про свій намір співпрацювати з МВФ у розробці відповідної економічної програми, спрямованої на відновлення і зростання, як тільки дозволять умови", - повідомили в МВФ.

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