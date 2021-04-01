Концерта не будет: в Брюсселе первоапрельская шутка привела к беспорядкам

Полиция объявила о своем повышенном присутствии в одном из крупнейших парков бельгийской столицы 1 и 2 апреля после анонимного объявления через Facebook о фестивале, названном авторами анонса "La Boum" и якобы организованном всемирно известными ди-джеями. В мероприятии согласились принять участие 18 тысяч человек, более 50 тысяч проявили заинтересованность.

"Будьте осторожны, полиция очистит территорию, все люди будут оштрафованы" - такие объявления звучали в парке вскоре после 17.00. В это время толпа на поляне становилась все более компактной, наперекор санитарным мерам физического дистанцирования и ношения масок.

Полицейские, как пешком, так и верхом на лошадях, пытались разогнать толпу, однако сотни людей все еще остаются в парке. Некоторые из них бросали в полицейских петарды и бутылки, толпа скандировала "Свобода" и оскорбления в адрес полиции.