RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Концерту не буде: у Брюсселі першоквітневий жарт призвів до заворушень

Автор: Артур Родивилов

Кілька сотень поліцейських взяли участь у розгоні тисяч людей, які в порушення коронавірусних обмежень прийшли на концерт в парку Bois de la Cambre. Музичний фестиваль насправді виявився фейковим.

Про це повідомляє RTBF.

Поліція оголосила про свою підвищену присутність в одному з найбільших парків бельгійської столиці 1 і 2 квітня після анонімного оголошення через Facebook про фестиваль, який автори анонсу назвали "La Boum" і нібито організований всесвітньо відомими ді-джеями. У заході зголосилися взяти участь 18 тисяч людей, понад 50 тисяч проявили зацікавленість.

"Будьте обережні, поліція очистить територію, всі люди будуть оштрафовані" - такі оголошення звучали в парку незабаром після 17.00. У цей час натовп на галявині ставав все більш компактним, всупереч санітарним заходам фізичного дистанціювання і носінню масок.

Поліцейські, як пішки, так і верхи на конях, намагалися розігнати натовп, проте сотні людей все ще залишаються в парку. Деякі з них кидали в поліцейських петарди та пляшки, натовп скандував "Свобода" і образи на адресу поліції.

Нагадаємо, сутичками закінчилася акція протесту проти карантину в німецькому місті Дрезден. Унаслідок зіткнень постраждали 12 правоохоронців.

Також РБК-Україна писало, що на вихідних тисячі людей вийшли на протест проти карантину в Австрії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Брюссельбеспорядки
Читайте також
В Ірландії заворушення через локдаун. Є затримані та постраждалі
У Брюсселі чоловік з ножем напав на пасажирів метро, є постраждалі
Прогноз погоди