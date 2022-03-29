"Концерт солидарности" в Германии был пощечиной украинцам, - посол

Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал "концерт солидарности" во дворце Бельвю в Берлине пощечиной для украинцев. Дипломат отметил, что в самый разгар войны немецкие власти "наводят мосты" с Москвой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Мельника.

"Концерт солидарности" в Бельвю был пощечиной для украинцев - не ошибка или отсутствие такта со стороны федерального президента (Германии Франка-Вальтера Штайнмайера - ред.), а сознательная политика федерального правительства по наведению мостов с Россией даже в самый разгар войны", - написал украинский дипломат.

Посол раскритиковал отсутствие одобрения правительства Германии на танковые и зенитные системы, которые могут быть доставлены немедленно в Украину. Как отметил Мельник в комментарии телеканалу Velt, соответствующий список вооружений уже месяц находится в немецком Минобороны, но решения до сих пор нет.

"И мы пытаемся понять, почему это занимает так много времени", - отметил дипломат.