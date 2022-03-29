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"Концерт солідарності" в Німеччині був ляпасом українцям, - посол

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Берлін, Вівторок 29 березня 2022 03:21
"Концерт солідарності" в Німеччині був ляпасом українцям, - посол Фото: посол України в Німеччині Андрій Мельник (germany.mfa.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Посол України в Німеччині Андрій Мельник назвав "концерт солідарності" в палаці Бельвю в Берліні ляпасом для українців. Дипломат зазначив, що в самий розпал війни німецька влада "наводять мости" з Москвою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Мельник.

"Концерт солідарності" в Бельвю був ляпасом для українців - не помилка або відсутність такту з боку федерального президента (Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра - ред.), а свідома політика федерального уряду щодо наведення мостів з Росією навіть у самий розпал війни", - написав український дипломат.

Посол розкритикував відсутність схвалення уряду Німеччини на танкові і зенітні системи, які можуть бути доставлені негайно в Україну. Як зазначив Мельник в коментарі телеканалу Velt, відповідний список озброєнь вже місяць знаходиться в німецькому Міноборони, але рішення досі немає.

"І ми намагаємося зрозуміти, чому це займає так багато часу", - зазначив дипломат.

Нагадаємо, Андрій Мельник був запрошений на "концерт солідарності", але відмовився від участі в заході. Дипломат підкреслив, що в ньому беруть участь тільки російські солісти і немає українських.

Зазначимо, "концерт солідарності" організував президент Німеччини. Перед його початком Штайнмаєр закликав німців готуватися до "важких днів" через війну Росії проти України.

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