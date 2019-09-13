Концепцію реформування кримінальної юстиції затвердять найближчим часом, - Рябошапка

Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Україна)

В найближчий місяць документ передадуть на затвердження президенту

Концепцію реформування системи кримінальної юстиції в найближчий місяць розгляне комісія з питань правової реформи та подасть на затвердження президенту. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Рябошапка в ефірі програми "Право на владу".

За словами генпрокурора, мова йде про зміни в кримінальному та кримінально-процесуальному законодавстві, які потребують уточнень.

"Повинна бути проаналізована в цілому вся система досудового розслідування. Це величезний комплексний пласт питань, і ми зараз над цим працюємо", - пояснив він.

Рябошапка зазначив, що при президенту була створена комісія з питань правової реформи, яка найближчим часом розгляне концепцію реформування та затвердить її. Після затвердження комісією концепція буде передана на підпис глави держави.

"Найближчим часом вона (комісія - ред.) проведе засідання, і я сподіваюся, що ця концепція реформування кримінальної юстиції теж найближчим часом буде затверджена на цій комісії. Думаю, що в найближчий місяць цей документ буде на стадії, готовій до затвердження президентом", - додав генпрокурор.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна рада схвалила за основу в першому читанні законопроект №1032 про реформування Генеральної прокуратури України. Законопроект схвалили 287 парламентаріїв. Також депутати підтримали скорочену процедуру підготовки закону до другого читання.