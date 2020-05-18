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В конце мая "Слуга народа" объявит имена кандидатов в мэры, - Арахамия

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По словам Давида Арахамия, есть города, где достаточно крепкие рейтинги у текущих мэров

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что фракция до конца мая проведет необходимые замеры и объявит имена кандидатов в мэры городов от политической партии. При этом он отметил, что есть города, где достаточно крепкие рейтинги у текущих мэров.

Об этом Давид Арахамия рассказал в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Есть. Мы над этим работаем, но мы никого не объявляем, пока мы не сделаем необходимые замеры. Есть города, где достаточно крепкие рейтинги у текущих мэров. "Ноунейм" условный не может с ними тягаться априори", - Арахамия ответил на вопрос, есть ли у партии "Слуга народа" представление, кого рекомендовать на выдвижение в мэры городов на местных выборах.

По его словам, в таких случаях выдвигать в мэры нужно людей, которые имеют рейтинг.

"Без рейтинга человека нет смысла отправлять, это будет сознательным поражением. Поэтому мы до конца мая будем замеры, и после этого публично объявим, кто же наши кандидаты от нашей партии", - сообщил он.

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Напомним, ранее нардеп фракции "Слуга народа" Александр Качура заявил, что во время голосования на местных выборах каждый избиратель должен поставить галочку в 4-5 бюллетенях. Он отметил, что осенью будут проходить выборы мэров, областного и районного советов, а также выборы в территориальную общину.

Кроме того, Центральная избирательная комиссия приняла новый порядок изменения избирательного адреса, который дает возможность внутренне перемещенным лицам голосовать на местных выборах по месту фактического проживания.

Автор: Валерия Мрачковская