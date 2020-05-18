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Наприкінці травня "Слуга народу" оголосить імена кандидатів у мери, - Арахамія

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За словами Давида Арахамія, є міста, де досить міцні рейтинги у поточних мерів

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що фракція до кінця травня проведе необхідні виміри та оголосить імена кандидатів у мери міст від політичної партії. При цьому він зазначив, що є міста, де досить міцні рейтинги у поточних мерів.

Про це Давид Арахамія розповів в ефірі програми "HARD із Влащенко" на телеканалі ZIK, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Є. Ми над цим працюємо, але ми нікого не оголошуємо, поки ми не зробимо необхідні заміри. Є міста, де досить міцні рейтинги у поточних мерів. "Ноунейм" умовний не може з ними змагатися апріорі", - відповів Арахамія на питання, чи є у партії "Слуга народу" уявлення, кого рекомендувати на висунення в мери міст на місцевих виборах.

За його словами, в таких випадках висувати в мери потрібно людей, які мають рейтинг.

"Без рейтингу людину немає сенсу відправляти, це буде свідомою поразкою. Тому ми до кінця травня матимемо виміри, і після цього публічно оголосимо, хто ж наші кандидати від нашої партії", - повідомив він.

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Нагадаємо, раніше нардеп фракції "Слуга народу" Олександр Качура заявив, що під час голосування на місцевих виборах кожен виборець має поставити галочку в 4-5 бюлетенях. Він зазначив, що восени будуть проходити вибори мерів, обласної та районної рад, а також вибори в територіальну громаду.

Крім того, Центральна виборча комісія прийняла новий порядок зміни виборчої адреси, який дає можливість внутрішньо переміщеним особам голосувати на місцевих виборах за місцем фактичного проживання.

Автор: Валерія Мрачковська