У него в конце концов закончатся деньги: премьер Эстонии призвала ЕС к санкциям против Лукашенко

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала Европейский союз продолжать вводить санкции против Александра Лукашенко. По ее словам, в конце концов у него закончатся деньги.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Как отметила Каллас, согласно данным разведки Эстонии, санкции существенно вредят режиму. В конце концов у Лукашенко не останется денег, чтобы выплачивать зарплаты полиции, силам безопасности и другим людям, которые сегодня находятся на границе.

"Из наших разведывательных данных мы видим, что санкции действительно работают. Санкции, которые наносят ущерб режиму, будут иметь значение, потому что у него в конечном итоге закончатся деньги, которые ему понадобятся для выплаты зарплаты людям на границе. Например, полиции или силам безопасности", - заявила премьер Эстонии.

В то же время она добавила, что ситуация на границе из-за миграционного кризиса является очень тревожной.