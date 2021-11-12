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В нього зрештою закінчаться гроші: прем'єр Естонії закликала ЄС до санкцій проти Лукашенка

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П'ятниця 12 листопада 2021 16:53
В нього зрештою закінчаться гроші: прем'єр Естонії закликала ЄС до санкцій проти Лукашенка Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас закликала Європейський союз продовжувати запроваджувати санкції проти Олександра Лукашенка. За її словами, зрештою у нього закінчаться гроші.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як відзначила Каллас, згідно з даними розвідки Естонії, санкції суттєво шкодять режиму. Зрештою у Лукашенка не залишиться грошей, аби виплачувати зарплати поліції, силам безпеки й іншим людям, які сьогодні перебувають на кордоні.

"З наших розвідувальних даних ми бачимо, що санкції справді працюють. Санкції, які завдають шкоди режиму, матимуть значення, тому що в нього зрештою закінчаться гроші, які йому знадобляться для виплати зарплати людям на кордоні. Наприклад, поліції чи силам безпеки", - заявила прем'єр Естонії.

Водночас вона додала, що ситуація на кордоні через міграційну кризу є дуже тривожною.

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