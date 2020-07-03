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У кінці липня підпишемо меморандум про макрофінансову допомогу від ЄС, - Шмигаль

Новини » Політика     03.07.2020 - 23:30
У кінці липня підпишемо меморандум про макрофінансову допомогу від ЄС, - Шмигаль
Фото: Денис Шмигаль (facebook.com)

За словами Шмигаля, МВФ стримано відреагував на відставку Смолія, але продовжує співпрацю з Україною

Наприкінці липня Україна підпише меморандум про надання наступного траншу макрофінансової допомоги від Європейського союзу (ЄС). Розмір траншу - 1,2 мільярди євро.

Про це під час програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що МВФ напружено відреагував на осттавку глави НБУ Якова Смолія, але продовжує співпрацю з Україною.

"МВФ відреагував напружено, але стримано. Ми продовжуємо співпрацю. Міністр фінансів мав розмову з МВФ вчора. Сьогодні я спілкувався з президентом Європейської комісії. Ми продовжуємо роботу. Це великий показник з Європою. Вже в 20-х числах липня ми підпишемо черговий меморандум про надання наступного траншу макрофінансової допомоги в розмірі 1,2 мільярди євро від ЄС. Це також сьогодні було проговорено з віце-президентом Єврокомісії", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, 10 червня Україна отримала від ЄС другий транш програми кредитної допомоги на суму в 500 млн євро.

Крім того Світовий банк виділив Україні 350 млн доларів з запланованого кредиту в 1 млрд доларів.

Також РБК-Україна писало, що Україна вже отримала перший транш від МВФ у розмірі 2,1 млрд євро, які підуть на покриття дефіциту бюджету.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України МВФДенис Шмигаль
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