Выходные на католическое Рождество: сколько будут отдыхать украинцы

Рождество Христово по западному обряду является официальным праздником в Украине с 2017 года. Благодаря этому выходными будут три дня подряд - с 25 по 27 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.

В этом году Рождество выпадает на субботу (25 декабря). Согласно закону, выходной день переносится на понедельник, 27 декабря.

Кроме того, по три выходных дня в Украине будет и Новый год и на Рождество по восточному обряду - с 1 по 3 января и с 7 по 9 января.