UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

До конца мая 30-градусной жары не будет: прогноз Укргидрометцентра

Автор: Александр Белоус

Предварительные расчеты Укргидрометцентра показывают, что до конца мая летней жары в Украине не ожидается. Атмосферные фронты и облака не дают воздуху прогреться.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

"Пока, по предварительным расчетам, жары до 30 градусов в наших широтах мы не видим", - сказала она.

По прогнозу Укргидрометцентра, до конца месяца ожидается умеренная температура.

"Сейчас Украина находится в теплой воздушной массе в целом. Нет арктического воздуха, ветер преимущественно южных направлений. Но тепла нет, поскольку в дневные часы циклоническая деятельность, осадки не дают солнцу беспрепятственно прогреть приземный слой воздуха. Поэтому мы видим, что такая температура", - сказала синоптик.

Как отметила синоптик, температура, которая наблюдается в Украине в целом достаточно комфортная, как для весеннего месяца.

Напомним, Украина сейчас находится в поле пониженного давления, что вызывает дожди и грозы. Уже в пятницу-субботу, 21-22 мая, дожди прекратятся, но значительного потепления не ожидается.

Отметим, по прогнозу Укргидрометцентра, в мае 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине 15-18 градусов, в горах 11-13 градусов тепла это на 1-1,5 градусов выше средних многолетних значений.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ПогодапрогнозГидрометцентр