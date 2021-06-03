До конца года справка о прописке будет только в смартфоне, - Федоров

Министр пояснил, что в Украине более тысячи общин, у каждой из которых есть собственный территориальный реестр. И они между собой не взаимодействуют.

"То есть просто нужно было, когда принимали законопроект, сказать, что только в демографическом реестре хранится информация о прописке", - отметил Федоров.

Он добавил, что с 1 апреля выпустили специальное постановление.

"Общины должны подключаться к нашему реестру, а если нет у них технологических возможностей, мы предоставляем интерфейс от демографического реестра, где они фиксируют эту информацию. Уже присоединились 6 крупных областных центров, и в течение ближайших нескольких недель еще тысяча общин заработает", - сообщил министр.

Федоров обещает, что проблему с пропиской решат до конца года.

"И она у всех будет в смартфоне. Мы перекладываем эту ответственность - носить эту справку - на плечи государства", - сказал министр.