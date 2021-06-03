До кінця року довідка про прописку буде лише в смартфоні, - Федоров

Проблема довідкою про прописку буде вирішена найближчим часом. До кінця року всі отримають можливість "носити" її у смартфоні.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю "Громадське".
Міністр пояснив, що в Україні більше тисячі громад, у кожної з яких є власний територіальний реєстр. І вони між собою не взаємодіють.
"Тобто просто потрібно було, коли ухвалювали законопроєкт, сказати, що тільки в демографічному реєстрі зберігається інформація про прописку", - зазначив Федоров.
Він додав, що з 1 квітня випустили спеціальну постанову.
"Громади або мають під'єднуватися до нашого реєстру, а якщо немає у них технологічних можливостей, ми надаємо інтерфейс від демографічного реєстру, де вони фіксують цю інформацію. Вже приєдналися 6 великих обласних центрів, і протягом найближчих кількох тижнів ще тисяча громад запрацює", - повідомив міністр.
Федоров обіцяє, що проблему із пропискою розв'яжуть до кінця року.
"І вона у всіх буде у смартфоні. Ми перекладаємо цю відповідальність - носити цю довідку - на плечі держави", - сказав міністр.
Нагадаємо, Верховній раді рекомендують дозволити українцям отримувати прописку онлайн та прибрати з їх паспортів штамп про місце проживання.
РБК-Україна писало, що можна змінити місце реєстрації онлайн. Зараз послугою можна скористатись у порталі "Дія" тільки власникам ID-карток, але в Раді зареєстровано законопроект, який передбачає таку можливість і для паперового паспорту.