До кінця року довідка про прописку буде лише в смартфоні, - Федоров

Міністр пояснив, що в Україні більше тисячі громад, у кожної з яких є власний територіальний реєстр. І вони між собою не взаємодіють.

"Тобто просто потрібно було, коли ухвалювали законопроєкт, сказати, що тільки в демографічному реєстрі зберігається інформація про прописку", - зазначив Федоров.

Він додав, що з 1 квітня випустили спеціальну постанову.

"Громади або мають під'єднуватися до нашого реєстру, а якщо немає у них технологічних можливостей, ми надаємо інтерфейс від демографічного реєстру, де вони фіксують цю інформацію. Вже приєдналися 6 великих обласних центрів, і протягом найближчих кількох тижнів ще тисяча громад запрацює", - повідомив міністр.

Федоров обіцяє, що проблему із пропискою розв'яжуть до кінця року.

"І вона у всіх буде у смартфоні. Ми перекладаємо цю відповідальність - носити цю довідку - на плечі держави", - сказав міністр.