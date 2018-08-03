До конца года половина населения Украины подпишет декларации с семейными врачами, - Гройсман

На сегодня уже 14 млн украинцев подписали декларации с семейными врачами

До конца 2018 года количество населения, которое подпишет декларации с семейными врачами, может достичь 20 миллионов человек. Что составляет половину населения страны. Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман в ходе встречи с руководителями Министерства здравоохранения и Минфина, передает "Урядовый портал".

На сегодня, по данным Миндрава, декларацию подписали уже 14 млн граждан. Также почти 500 медучреждений подписали договоры с Национальной службой здоровья, которая контролирует качество услуг и направляет финансирование в больницы и к конкретному врачу.

"Данные очень оптимистичны. Количество тех, кто понимает ценность изменений, будет увеличиваться. До конца года можем выйти на 20 миллионов деклараций. Это почти половина населения. Люди почувствуют новое качество системы здравоохранения, - подчеркнул Гройсман.

Он добавил, что те врачи, которые уже имеют большое количество пациентов, получивших в июле вдвое, а иногда и втрое выше зарплаты за те, которые получали в июне.

"К примеру, семейный врач КНП "Балтский центр первичной медико-санитарной помощи" (Одесская область) получала в июне около 6 тыс. гривен, а в июле - уже более 16 тыс. гривен. Количество пациентов, которые выбрали ее своим врачом, превысило 1700 человек", - сообщили в Кабмине.

Напомним, как сообщало РБК-Украина 27 июля 2018 года, Минздрав в ближайшие пять лет намерен реформировать нынешнюю систему аттестации врачей, заменив ее индивидуальными лицензиями. Предполагается, что каждые три года врачи будут подтверждать соответствие лицензионным требованиям и продлевать срок действия лицензии на медицинскую практику.