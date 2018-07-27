У МОЗ назвали ключову вимогу для продовження ліцензії лікаря після реформи

При продовженні ліцензії будуть враховувати бали "безперервного професійного розвитку"

Однією з ключових вимог для продовження ліцензії лікаря після реформи системи їх атестації буде наявність достатньої кількості балів "безперервного професійного розвитку" (БПР). Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Право лікувати: МОЗ зобов'яже українських лікарів отримувати індивідуальні ліцензії".

Зазначимо, МОЗ в найближчі п'ять років має намір реформувати нинішню систему атестації лікарів, замінивши її індивідуальними ліцензіями. Передбачається, що кожні три роки лікарі будуть підтверджувати відповідність ліцензійним вимогам і продовжувати термін дії ліцензії на медичну практику.

За словами радника міністра охорони здоров'я Младени Качурець, однією з ключових вимог для продовження ліцензії буде наявність у лікаря достатньої кількості балів "безперервного професійного розвитку" (БПР). Такі бали пропонують нараховувати медикам за участь в освітніх семінарах, тренінгах та конференціях. При цьому лікар зможе сам формувати індивідуальну освітню програму.

Така система балів за безперервний професійний розвиток лікаря вже вступила в силу на початку березня. На сьогодні МОЗ розробляє критерії та порядок їх нарахування. При відсутності проблемних ситуацій у практиці і наявності достатньої кількості балів БПР ліцензія лікаря буде продовжуватися автоматично. Якщо ж балів не вистачає, то займатися медичною діяльністю лікар не зможе до тих пір, поки не набере їх необхідну кількість.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що МОЗ хоче ввести ліцензування лікарів на законодавчому рівні в кінці 2018 року.