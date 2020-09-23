До кінця року на Генасамблею ООН винесуть резолюцію по Криму

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

На розгляд Генеральної Асамблеї ООН до кінця року буде винесена оновлена резолюція щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму. Україна закликає держав-учасників підтримати її.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу з нагоди 75-річчя ООН.

"Я закликаю підтримати оновлену резолюцію "Ситуація з правами людини в Автономній республіці Крим та місті Севастополі (Україна)", яка буде винесена на розгляд Генеральної Асамблеї до кінця цього року", - сказав Зеленський.

Український президент наголосив, що питання Криму та Донбасу не мають стати "елементами звичного пейзажу, де лише тематичні доповіді та протокольні заяви до роковин окупації будуть вважатися достатньою формою міжнародної реакції".

"Допоки рана у центрі Європи кровоточить, біль відчуватиме весь світ", - додав Зеленський.

Нагадаємо, Генеральна асамблея ООН 9 грудня 2019 року схвалила резолюцію по Криму, в якій закликала Росію вивести свої війська з півострова і припинити окупацію території України. Резолюцію по Криму підтримали представники 63 країн-учасниць Генасамблеї ООН.

У МЗС України заявили, що резолюція ООН є важливою частиною з деокупації територій України.