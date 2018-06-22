До конца 2018 года есть все шансы для создания ВАКС, - Парубий

Спикер ВР призвал международных партнеров дать рекомендации в отношении членов общественного совета международных экспертов

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что до конца 2018 года есть все шансы для создания Высшего антикоррупционного суда (ВАКС). Об этом сообщает пресс-служба парламента.

"Мы можем уже сегодня утверждать, что до конца года есть все шансы для создания Высшего антикоррупционного суда", - отметил глава парламента.

Кроме того, спикер ВР призвал международных партнеров давать свои рекомендации в отношении членов общественного совета международных экспертов для ускорения имплементации закона о ВАКС.

Парубий отметил, что и он лично, и Верховная рада будут контролировать этот процесс, "но важный старт уже дан".

Напомним, в четверг парламент принял за основу и в целом законопроект №8497 "О создании Высшего антикоррупционного суда" (ВАКС). За документ проголосовали 265 нардепов.