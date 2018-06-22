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До кінця 2018 року є усі шанси для створення ВАКС, - Парубій

НовиниПолітика    22.06.2018 - 10:29
Фото: Андрій Парубій (rada.gov.ua)
Фото: Андрій Парубій (rada.gov.ua)

Спікер ВР закликав міжнародних партнерів дати рекомендації щодо членів громадської ради міжнародних експертів

Спікер Верховної ради України Андрій Парубій заявив, що до кінця 2018 року є усі шанси для створення Вищого антикорупційного суду (ВАКС). Про це повідомляє прес-служба парламенту.

"Ми можемо вже сьогодні стверджувати, що до кінця року є усі шанси для створення Вищого антикорупційного суду", - зазначив голова парламенту.

Крім того, спікер ВР закликав міжнародних партнерів давати свої рекомендації щодо членів громадської ради міжнародних експертів для пришвидшення імплементації закону про ВАКС.

Парубій наголосив, що і він особисто, і Верховна рада будуть контролювати цей процес, "але важливий старт вже дано".

Нагадаємо, у четвер парламент схвалив за основу і в цілому законопроект №8497 "Про створення Вищого антикорупційного суду" (ВАКС). За документ проголосували 265 нардепів.

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Теги публікації: Андрій Парубій, антікоррупційний суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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