До конца 2018 года "Днепрогаз" направит на модернизацию газовых сетей 46,2 млн гривен

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

33 млн гривен будет направлено на установку индивидуальных счетчиков

13 ноября НКРЭКУ утвердила План развития газораспределительной системы "Днепрогаза" на 2018 год. Общая сумма инвестиций в развитие газораспределительных сетей Днепра в текущем году составляет 46,2 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба компании.

71% средств будет направлено на работы по оснащению многоквартирного жилищного фонда индивидуальными счетчиками газа. За 33 млн гривен индивидуальные счетчики будут установлены в 16,6 тыс. домохозяйств.

На остаток средств будут профинансированы капитальный ремонт четырех газораспределительных пунктов, установка системы телеметрии в 50 ГРП, капитальный ремонт оборудования в 6 газовых колодцах, замена 77 домовых регуляторов давления, установка 34 сигнализаторов аварийного давления ШРП.

"Несмотря на повышение цены газа с 1 ноября 2018 года, тарифы на распределение для облгазов не пересматриваются уже в течение трех лет, - говорит технический директор компании Юрий Безпрозваный. - Все это ставит под угрозу стабильное функционирование газораспределительной системы нашего города".

Тарифная выручка "Днепрогаза" формируется за счет тарифа на распределение природного газа, утвержденный регулятором. Сейчас "Днепрогаз" получает за доставку кубометра газа до потребителя 56 коп. Именно за эти средства осуществляется модернизация и обслуживание сетей, функционирование аварийно-диспетчерской службы "104", организация работы центров обслуживания клиентов, установка, замена и поверка счетчиков.