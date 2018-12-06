До кінця 2018 року "Дніпрогаз" спрямує на модернізацію газових мереж 46,2 млн гривень

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

33 млн гривень буде направлено на встановлення індивідуальних лічильників

13 листопада НКРЕКП затвердила План розвитку газорозподільної системи "Дніпрогазу" на 2018 рік. Загальна сума інвестицій у розвиток газорозподільних мереж Дніпра у поточному році складає 46,2 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба компанії.

71% коштів буде направлено на роботи з оснащення багатоповерхового житлового фонду індивідуальними лічильниками газу. За 33 млн гривень індивідуальні лічильники буде встановлено в 16,6 тис. домогосподарств.

На решту коштів будуть профінансовані капітальний ремонт чотирьох газорозподільних пунктів, встановлення системи телеметрії у 50 ГРП, капітальний ремонт обладнання у 6 газових колодязях, заміна 77 будинкових регуляторів тиску, встановлення 34 сигналізаторів аварійного тиску ШРП.

"Попри підвищення ціни газу з 1 листопада 2018 року, тарифи на розподіл для облгазів не переглядаються вже протягом трьох років, - говорить технічний директор компанії Юрій Безпрозваний. - Все це ставить під загрозу стабільне функціонування газорозподільної системи нашого міста".

Тарифна виручка "Дніпрогазу" формується за рахунок тарифу на розподіл природного газу, затверджений регулятором. Зараз "Дніпрогаз" отримує за доставку кубометра газу до споживача 56 коп. Саме за ці кошти здійснюється модернізація та обслуговування мереж, функціонування аварійно-диспетчерської служби "104", організація роботи центрів обслуговування клієнтів, встановлення, заміна та повірка лічильників.