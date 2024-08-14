"Очі" російської ППО. Контррозвідники СБУ знищили ворожу РЛС "Каста"

Військові контррозвідники Служби безпеки України (СБУ) у співпраці зі Збройними силами України (ЗСУ) знищили у Запорізькій області ворожу радіолокаційну станцію (РЛС) дальнього виявлення 39Н6 "Каста-2Е2".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.
Вартість вищезгаданої РЛС стартує від 60 мільйонів доларів.
"Фактично ця радіолокаційна станція була "очима" російської ППО, яка контролювала наш повітряний простір. Ворог ховав її в тилу, ретельно маскував і часто передислоковував", - додає СБУ.
Вистежити РЛС вдалось завдяки контррозвідникам із 13 Головного управління СБУ, які "полюють" за таким рідкісними цілями.
Зазначається, що від початку повномасштабної війни підрозділи СБУ загалом уразили:
39Н6 "Каста-2Е2" - це російська мобільна РЛС, що розроблена для системи протиповітряної оборони. Вона є частиною сучасної системи раннього попередження і контролю повітряного простору і призначена для виявлення, відстеження і ідентифікації повітряних цілей, таких як літаки, ракети та інші повітряні об'єкти. Серед її особливостей:
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що бійці СБУ лише за липень знищили 50 одиниць техніки російських окупантів та показали відео операцій.
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