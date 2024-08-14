"Очі" російської ППО. Контррозвідники СБУ знищили ворожу РЛС "Каста"

Вартість вищезгаданої РЛС стартує від 60 мільйонів доларів.

"Фактично ця радіолокаційна станція була "очима" російської ППО, яка контролювала наш повітряний простір. Ворог ховав її в тилу, ретельно маскував і часто передислоковував", - додає СБУ.

Вистежити РЛС вдалось завдяки контррозвідникам із 13 Головного управління СБУ, які "полюють" за таким рідкісними цілями.

Зазначається, що від початку повномасштабної війни підрозділи СБУ загалом уразили:

166 засобів російської протиповітряної оборони;

447 засобів радіоелектронної боротьби, а також радіоелектронної та радіотехнічної розвідки.

39Н6 "Каста-2Е2"

39Н6 "Каста-2Е2" - це російська мобільна РЛС, що розроблена для системи протиповітряної оборони. Вона є частиною сучасної системи раннього попередження і контролю повітряного простору і призначена для виявлення, відстеження і ідентифікації повітряних цілей, таких як літаки, ракети та інші повітряні об'єкти. Серед її особливостей: