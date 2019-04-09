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Контрразведку Австрии изолировали на Западе из-за контактов с Россией

Новости » Политика    09.04.2019 - 16:04
Контрразведку Австрии изолировали на Западе из-за контактов с Россией
Фото: флаг Австрии (goldameir.institute)

Австрийскя партия свободы подписала соглашение с "Единой Россией" с целью совместных консультаций

Федеральное ведомство по защите конституции и борьбе с терроризмом Австрии оказалось изолировано от контактов с представителями западных спецслужб из-за сотрудничества одной из правящих партий республики с Россией. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Der Standard.

Издание пишет, что причиной стал приход к власти Австрийской партии свободы, которая в конце 2016 года подписала соглашение с "Единой Россией" с целью совместных консультаций по актуальным вопросам и международным отношениям.

Директор австрийской контрразведки отметил, что его ведомство по-прежнему остается частью европейского объединения спецслужб и принимает участие в обмене информацией. При этом в ноябре 2018 года МВД Австрии сообщало, что контрразведка временно самостоятельно выходила из рабочих групп Бернского клуба, который занимается обменом разведывательной информацией между спецслужбами стран Евросоюза, из-за случая с подозрением в 2017 году своего бывшего сотрудника в шпионаже.

Напомним, в прошлом году служба военной контрразведки Австрии задержала офицера австрийской армии в отставке по подозрению в том, что с 1990-х годов он шпионил в пользу Российской Федерации.

Информацию об австрийском полковнике, который шпионил в пользу РФ, Вене могли передать спецслужбы Великобритании с целью изменить отношение Австрии к Москве.

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