ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Контррозвідку Австрії ізолювали на Заході через контакти з Росією

Новини » Політика    09.04.2019 - 16:04
Контррозвідку Австрії ізолювали на Заході через контакти з Росією
Фото: прапор Австрії (goldameir.institute)

Австрийскя партія свободи підписала угоду з "Єдиною Росією" з метою спільних консультацій

Федеральне відомство по захисту конституції і боротьбі з тероризмом Австрії виявилося ізольовано від контактів з представниками західних спецслужб через співробітництво однієї з правлячих партій республіки з Росією. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Der Standard.

Видання пише, що причиною став прихід до влади Австрійської партії свободи, яка в кінці 2016 року підписала угоду з "Єдиною Росією" з метою спільних консультацій з актуальних питань та міжнародних відносин.

Директор австрійської контррозвідки зазначив, що його відомство залишається частиною європейського об'єднання спецслужб і бере участь в обміні інформацією. При цьому в листопаді 2018 року МВС Австрії повідомляло, що контррозвідка тимчасово самостійно виходила з робочих груп Бернського клубу, який займається обміном розвідувальною інформацією між спецслужбами країн Євросоюзу, через випадок з підозрою в 2017 році свого колишнього співробітника в шпигунстві.

Нагадаємо, в минулому році служба військової контррозвідки Австрії затримала офіцера австрійської армії у відставці за підозрою в тому, що з 1990-х років він шпигував на користь Російської Федерації.

Інформацію про австрійського полковника, який шпигував на користь РФ, Відні могли передати спецслужби Великобританії з метою змінити ставлення Австрії до Москві.

Грузія виступає проти повернення РФ до ПАРЄ Винищувачі НАТО двічі за тиждень вилітали для перехвату літаків РФ
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України АвстріярозвідкаРосійська Федерація
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся