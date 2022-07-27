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Контрразведка задержала руководителя охраны нардепа Деркача: что известно

Фото: контрразведка задержала руководителя охраны нардепа Деркача (secur.ser.ukraine)
Автор: Евгений Прокопенко, Дмитрий Левицкий

Сотрудники контрразведки СБУ и детективы НАБУ задержали руководителя личной охраны одного из народных депутатов Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

По данным источника РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет о нардепе Андрее Деркаче, который находится под американскими санкциями, как "российский агент".

Его главного охранника подозревают в незаконном хранении боеприпасов. У него изъято несколько ручных осколочных гранат, а также патроны к нарезному огнестрельному оружию.

По данным Службы безопасности, фигурант был приближенным к действующему беглому депутату Деркачу, которого СБУ считает причастным к работе на российские спецслужбы. В частности, этот депутат курировал созданием ряда частных охранных предприятий в различных областях, чтобы использовать эти структуры для быстрого захвата Украины.

У руководителя личной охраны правоохранители обнаружили и изъяли материалы, свидетельствующие о длительной подрывной деятельности со стороны действующего нардепа против Украины, его стали связи с представителями государства-агрессора и коллаборантами.

После детального изучения и анализа выявленных вещей и документов действиям народного избранника и его сообщников предоставят надлежащую правовую оценку.

Сейчас задержанному готовится сообщение о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводили сотрудники Департамента контрразведки СБУ в сотрудничестве с детективами НАБУ при процессуальном руководстве САП.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила агентурную сеть Главного управления Генштаба России, в которую входил народный депутат Андрей Деркач.

В прошлом году СНБО Украины ввел санкции против Андрея Деркача.

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Служба безопасности Украины