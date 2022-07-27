Контррозвідка затримала керівника охорони нардепа Деркача: що відомо

За даними джерела РБК-Україна у правоохоронних органах, мова йде про нардепа Андрія Деркача, який перебуває під американськими санкціями, як "російський агент".

Його головного охоронця підозрюють у незаконному зберіганні боєприпасів. У нього вилучено кілька ручних осколкових гранат, а також патрони до нарізної вогнепальної зброї.

За даними Служби безпеки, фігурант був наближеним до чинного депутата-втікача Андрія Деркача, якого СБУ вважає причетним до роботи на російські спецслужби. Зокрема, цей депутат курував створенням низки приватних охоронних підприємств у різних областях, щоб використати ці структури для швидкого захоплення України.

У керівника особистої охорони правоохоронці виявили та вилучили матеріали, які свідчать про тривалу підривну діяльність із боку чинного нардепа проти України, його сталі зв’язки з представниками держави-агресора та колаборантами.

Після детального вивчення та аналізу виявлених речей і документів діям народного обранця та його спільників нададуть належну правову оцінку.

Наразі затриманому готується повідомлення про підозру за ч.1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Заходи з викриття зловмисників проводили співробітники Департаменту контррозвідки СБУ у співпраці з детективами НАБУ за процесуального керівництва САП.