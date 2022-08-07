UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Контрразведка СБУ показала работу ударных дронов по оккупантах (видео)

Фото: контрразведка СБУ показала работу ударных дронов по оккупантах (pixabay.com)
Автор: Мария Кучерявец

Контрразведчики Службы безопасности продолжают уничтожать врага и его технику. Опубликовано видео работы ударного дрона по оккупантах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По информации ведомства, только за прошедшую неделю контрразведчики совместно с бойцами 112 бригады теробороны уничтожили 9 единиц боевой техники РФ.

"Поэтому украинские защитники передают врагам пылкий "привет" и просят поставить песню "сон, який щоночі сниться". Конечно же, страшный. Потому что всех оккупантов ожидает настоящий кошмар, пока они остаются на украинской земле", - говорится в описании под видео.

Напомним, за минувшие сутки наши бойцы ликвидировали еще около 300 оккупантов. В общем Россия потеряла с начала полномасштабной войны в Украине около 42200 своих военных.

Добавим, что на южном направлении за сутки ВСУ выполнили более 200 огневых задач. Защитники уничтожили десятки оккупантов и скопление техники России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныВойна России против Украины