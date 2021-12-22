Контрразведка Германии сообщила о попытке России вмешаться в парламентские выборы

Глава Федерального ведомства по защите конституции Томас Хальденванг заявил о том, что Россия стремится расширить свое влияние за границей. Эксперты ведомства зафиксировали попытки оказания влияния во время кампании в преддверии выборов в Бундестаг .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Funke .

Хальденванг подчеркнул, что шпионаж все чаще становится демонстрацией силы.

"В начале распространялись ложные сообщения о ряде лиц, например о кандидате от «зеленых», госпоже Анналене Бербок", - сказал глава контрразведки, добавив, что такие кампании не возымели успеха.

По мнению Хальденванга, на фоне приговора по делу об убийстве гражданина Грузии в Берлине стало ясно, к каким отчасти жестким методам прибегают российские структуры за рубежом.