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Выборы в Германии: новый Бундестаг впервые соберется 26 октября

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Берлин, Воскресенье 26 сентября 2021 13:29
Выборы в Германии: новый Бундестаг впервые соберется 26 октября Фото: парламент Германии (bundestag de)
Автор: Сергей Новиков

Бундестаг нового созыва, состав которого будет выбран на сегодняшних выборах в Германии, впервые соберется 26 октября. Учредительное заседание должно пройти в течение месяца после выборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое радио deutschlandfunk.

Сообщается, что на этой учредительной сессии изберут председателя Бундестага и его заместителей. При этом подчеркивается, что 26 октября - это последний возможный день для учредительной сессии.

Отметим, согласно немецкому законодательству, новоизбранный Бундестаг впервые собирается не позднее, чем через 30 дней после выборов. Парламентские группы будут сформированы уже в ближайшие дни.

Напомним, сегодня в Германии проходят парламентские выборы, впервые за 16 лет без Ангелы Меркель, которая покидает пост канцлера.

РБК-Украина также писало о том, что известно о кандидатах в канцлеры Германии.

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