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Контррозвідка Німеччини повідомила про спробу Росії втрутитися в парламентські вибори

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Берлін, Середа 22 грудня 2021 04:30
Контррозвідка Німеччини повідомила про спробу Росії втрутитися в парламентські вибори Фото: Росія намагалася втрутитися у вибори в Бундестаг (bundestag de)
Автор: Артур Родивилов

Глава Федерального відомства із захисту конституції Томас Хальденванг заявив про те, що Росія прагне розширити свій вплив за кордоном. Експерти відомства зафіксували спроби здійснення впливу під час кампанії напередодні виборів в Бундестаг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Funke.

Хальденванг підкреслив, що шпигунство все частіше стає демонстрацією сили.

"На початку поширювалися неправдиві повідомлення про низку осіб, наприклад про кандидата від» зелених", пані Анналене Бербок", - сказав глава контррозвідки, додавши, що такі кампанії не мали успіху.

На думку Хальденванга, на тлі вироку у справі про вбивство громадянина Грузії в Берліні стало ясно, до яких частково жорстким методам вдаються російські структури за кордоном.

Нагадаємо, 15 грудня вищий суд Берліна засудив до довічного ув'язнення громадянина Росії, обвинуваченого у вбивстві громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі в Берлінському парку в 2019 році.

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