Контрразведка Британии сообщила о попытках вмешательства в дела страны извне

Глава британской службы контрразведки MI-5 Кен Маккаллум заявил, что экспертов его ведомства шпионская деятельность в стране начинает беспокоить не меньше, чем терроризм. Другие государства пытаются оказать влияние на британскую "экономику, демократию, общество".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.
Он отметил, что каждый понедельник проводит совещание руководящей команды, которая концентрируется на угрозах стране.
"На протяжении последних лет мы, к сожалению, стали свидетелями мощного возрождения ряда угроз, шпионажа и вмешательства в дела Великобритании со стороны ряда влиятельных государств", - сказал глава MI-5.
При этом он не назвал никаких конкретных стран.
Напомним, британское правительство выступило с заявлением о том, что к кибератакам на украинский финансовый сектор причастна российская разведка. В заявлении говорится, что Британия полностью поддерживает Украину перед лицом российской агрессии.