Контррозвідка Британії повідомила про спроби втручання у справи країни ззовні

Глава британської служби контррозвідки MI-5 Кен Маккаллум заявив, що експертів його відомства шпигунська діяльність в країні починає турбувати не менше, ніж тероризм. Інші держави намагаються вплинути на британську "економіку, демократію, суспільство".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.
Він зазначив, що щопонеділка проводить нараду керівної команди, яка концентрується на загрозах країні.
"Протягом останніх років ми, на жаль, стали свідками потужного відродження ряду загроз, шпигунства і втручання в справи Великобританії з боку ряду впливових держав", - сказав глава MI-5.
При цьому він не назвав жодних конкретних країн.
Нагадаємо, британський уряд виступив із заявою про те, що до кібератак на український фінансовий сектор причетна російська розвідка. У заяві йдеться, що Британія повністю підтримує Україну перед обличчям російської агресії.