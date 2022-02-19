Контррозвідка Британії повідомила про спроби втручання у справи країни ззовні

Глава британської служби контррозвідки MI-5 Кен Маккаллум заявив, що експертів його відомства шпигунська діяльність в країні починає турбувати не менше, ніж тероризм. Інші держави намагаються вплинути на британську "економіку, демократію, суспільство".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail .

Він зазначив, що щопонеділка проводить нараду керівної команди, яка концентрується на загрозах країні.

"Протягом останніх років ми, на жаль, стали свідками потужного відродження ряду загроз, шпигунства і втручання в справи Великобританії з боку ряду впливових держав", - сказав глава MI-5.

При цьому він не назвав жодних конкретних країн.