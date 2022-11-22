Контролировали движение военных эшелонов РФ: Под Купянском обнаружили приспешников оккупантов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

"Двое жителей пгт Купянск-Узловой во время оккупации населенного пункта начали сотрудничать с российскими захватчиками", - говорится в сообщении.

Один из них стал "начальником подразделения Службы эксплуатации движения Купянской железной дороги", а другой стал его "заместителем". Они управляли железнодорожным движением на оккупированной территории Купянского района, следили за эффективным использованием подвижного состава железной дороги в интересах представителей РФ. Они также контролировали движение российских военных эшелонов с техникой и боеприпасами для продолжения вооруженной агрессии РФ против Украины.

Так называемого "замначальника" удалось задержать и объявить ему о подозрении по факту коллаборационной деятельности. Его "начальник" успел скрыться, поэтому подозрение ему объявили заочно. Мужчинам грозит до 5 лет лишения свободы.