Вне контроля. В Киеве планируют провести рейды по маршруткам

В Киеве маршрутные такси не соблюдают карантинные ограничения. Поэтому столичные власти намерены провести рейды и лишать лицензий на перевозки.

"Что касается транспорта. Сегодня контроль идет. Троллейбусы, трамваи контролируются, маршрутное такси находит вне контроля, ежедневно составляется большое количество протоколов. Думаю, у нас будут рейды по маршрутным такси с лишением лицензий на перевозки", - заявил он.

Отметим, что в Киеве количество пассажиров в общественном транспорте не должно превышать более 50% от мест для сидения. Однако в маршрутных такси такие ограничения не соблюдаются.