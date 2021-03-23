UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Вне контроля. В Киеве планируют провести рейды по маршруткам

Автор: РБК-Украина

В Киеве маршрутные такси не соблюдают карантинные ограничения. Поэтому столичные власти намерены провести рейды и лишать лицензий на перевозки.

Об этом заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан в эфире "Украина 24"

"Что касается транспорта. Сегодня контроль идет. Троллейбусы, трамваи контролируются, маршрутное такси находит вне контроля, ежедневно составляется большое количество протоколов. Думаю, у нас будут рейды по маршрутным такси с лишением лицензий на перевозки", - заявил он.

Отметим, что в Киеве количество пассажиров в общественном транспорте не должно превышать более 50% от мест для сидения. Однако в маршрутных такси такие ограничения не соблюдаются.

Напомним, с 23 марта Киев живет по правилам "красной" зоны карантина, которые предусмотрены в постановлении Кабмина №1236. Поэтому условие, которое ранее приняла киевская комиссия ТЭБ и ЧС, об ужесточенном карантине сроком до 9 апреля уже неактуально.

Кроме того, правительство передало полномочия вводить ограничения относительно работы общественного транспорта местным властям.

Отметим, что ранее Рубан заявлял, что остановка метро в Киеве из-за локдауна не обсуждается. В самом же метрополитене анонсировали ограничения на вход/выход на станциях, чтобы избежать скопления людей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Киевмаршрутка
Читайте также
Киев накрыла метель: ситуация на дорогах
Локдаун в Киеве может закончиться раньше срока: в КГГА назвали условие
Прогноз погоды