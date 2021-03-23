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Поза контролем. У Києві планують провести рейди по маршруткам

Автор: РБК-Україна

У Києві маршрутні таксі не дотримуються карантинні обмеження. Тому столична влада має намір провести рейди і позбавляти ліцензій на перевезення.

Про це заявив глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан в ефірі "Україна 24"

"Що стосується транспорту. Сьогодні контроль йде. Тролейбуси, трамваї контролюються, маршрутне таксі знаходить поза контролем, щодня складається велику кількість протоколів. Думаю, у нас будуть рейди по маршрутним таксі з позбавленням ліцензій на перевезення", - заявив він.

Відзначимо, що в Києві кількість пасажирів в громадському транспорті не повинно перевищувати понад 50% від місць для сидіння. Однак в маршрутних таксі такі обмеження не дотримуються.

Нагадаємо, з 23 березня Київ живе за правилами "красной" зони карантину, які передбачені в постанові Кабміну №1236. Тому умова, яка раніше прийняла київська комісія ТЕБ та НС, про посиленний карантин терміном до 9 квітня вже неактуально.

Крім того, уряд передав повноваження запроваджувати обмеження щодо роботи громадського транспорту місцевій владі.

Відзначимо, що раніше Рубан заявляв, що зупинка метро в Києві через локдаун не обговорюється. У самому ж метрополітені анонсували обмеження на вхід/вихід на станціях, щоб уникнути скупчення людей.

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