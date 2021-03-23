Поза контролем. У Києві планують провести рейди по маршруткам

У Києві маршрутні таксі не дотримуються карантинні обмеження. Тому столична влада має намір провести рейди і позбавляти ліцензій на перевезення.

"Що стосується транспорту. Сьогодні контроль йде. Тролейбуси, трамваї контролюються, маршрутне таксі знаходить поза контролем, щодня складається велику кількість протоколів. Думаю, у нас будуть рейди по маршрутним таксі з позбавленням ліцензій на перевезення", - заявив він.

Відзначимо, що в Києві кількість пасажирів в громадському транспорті не повинно перевищувати понад 50% від місць для сидіння. Однак в маршрутних таксі такі обмеження не дотримуються.