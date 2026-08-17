Контрольований експорт газу може підтримати видобуток, який досі не відновився, - експерт

Зокрема, за його словами, цей ресурс можна використати для:

буріння нових свердловин;

геологорозвідки;

закупівлі обладнання.

Вартість газу

За наведеними у матеріалі даними, станом на 12 серпня газ на Українській енергетичній біржі коштував близько 480 доларів за тисячу кубометрів, тоді як на європейському хабі TTF - близько 739 доларів. Різниця між ринками наближається до 300 доларів за тисячу кубометрів.

"Безумовно, компанії хотіли б продати газ за європейськими цінами", - зазначив Уніговський.

Що відомо про обсяги газу

Водночас про необмежене відкриття експорту не йдеться. Урядова модель, яка обговорювалася, передбачала можливість продавати за кордон лише обмежену частину власного видобутку - до 15%, із загальними лімітами та можливістю припинити експорт у разі ризиків для енергетичної безпеки.

За словами Уніговського, додаткове фінансування галузі потрібне не лише через бажання компаній отримувати вищу ціну. Значну частину їхніх бюджетів сьогодні забирають ремонти пошкоджених об'єктів і закупівля резервного обладнання, тоді як для подальшого розвитку необхідні кошти на нові свердловини та геологорозвідку.

Він додав, що приватний сектор при цьому досі не повернувся до довоєнних обсягів. Якщо у 2021 році приватні компанії видобули близько 5 млрд кубометрів газу, нинішній річний показник становить приблизно 3,5–3,7 млрд кубометрів.

"Газовидобувний бізнес не може стагнувати весь час", - наголосив Уніговський.