Контролируемый экспорт газа может поддержать добычу, которая до сих пор не восстановилась, - эксперт

Украинские газодобывающие компании заинтересованы в возможности продавать ограниченную часть газа за границу из-за значительно более высоких европейских цен. Дополнительная выручка может стать ресурсом, необходимым для обновления отрасли.
Об этом заявил генеральный директор консалтинговой компании "Нефтегазстройинформатика" Леонид Униговский, пишет РБК-Украина со ссылкой на Liga net.
В частности, по его словам, этот ресурс можно использовать для:
По приведенным в материале данным, на 12 августа газ на Украинской энергетической бирже стоил около 480 долларов за тысячу кубометров, тогда как на европейском хабе TTF - около 739 долларов. Разница между рынками приближается к 300 долларов за тысячу кубометров.
"Безусловно, компании хотели бы продать газ по европейским ценам", – отметил Униговский.
В то же время о неограниченном открытии экспорта речь не идет. Обсуждаемая правительственная модель предусматривала возможность продавать за границу лишь ограниченную часть собственной добычи - до 15%, с общими лимитами и возможностью прекратить экспорт в случае рисков для энергетической безопасности.
По словам Униговского, дополнительное финансирование отрасли нужно не только из-за желания компаний получать более высокую цену. Значительную часть их бюджетов сегодня отнимают ремонты поврежденных объектов и закупка резервного оборудования, тогда как для дальнейшего развития необходимы средства на новые скважины и геологоразведку.
Он добавил, что частный сектор при этом до сих пор не вернулся к довоенным объемам. Если в 2021 году частные компании добыли около 5 млрд кубометров газа, нынешний годовой показатель составляет примерно 3,5-3,7 млрд кубометров.
"Газодобывающий бизнес не может стагнировать все время", - подчеркнул Униговский.
Напомним, во второй половине июля в украинских подземных хранилищах было накоплено около 13 млрд кубометров газа - более чем на 40% больше, чем в прошлом.
Как сообщалось, к началу ноября Украина может накопить более 15 млрд кубометров газа. По правительственным оценкам такого объема должно быть достаточно для прохождения отопительного сезона.
Отметим, что Кабмин ввел нулевые квоты на экспорт природного газа украинского происхождения в начале полномасштабного вторжения России в 2022 году.
Ранее директор энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокип заявлял, что государство может устанавливать допустимый объем экспорта в неделю, декаду или половину месяца, а затем пересматривать решение после оценки реального баланса.
Ранее президент ICC Ukraine Владимир Щелкунов выступил за контролируемую продажу небольшой части украинского газа как один из способов поддержать экономику добычи.