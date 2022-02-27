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Под контролем ВСУ. В Харькове десятки военных РФ сдались в плен, у них нет связи с командованием

Автор: Ирина Гамерская

В Харькове десятки российских военных сдались в плен Вооруженным силам Украины. Покидая позиции, бойцы агрессора пытаются спрятаться между гражданским населением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Харьковской ОГА Олега Синегубова.

"В Харькове Вооруженным силам Украины сдались в плен десятки российских бойцов. Российские бойцы, взятые в плен, рассказывают о полном изнурении и деморализации, они не имеют связи с центральным командованием, не понимают и не знают дальнейших своих действий", - написал он.

Как сообщил Синегубов, с начала нападения на Украину российские войска не получают пищу и воду, а у их техники нет запасов горючего.

Харьковчан просят быть внимательными,поскольку, покидая позиции, российские войска пытаются спрятаться между мирными жителями, просят у людей одежду и еду.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что российские войска сдаются в плен местным властям в украинских городах.

Как известно, сегодня утром в Харькове была замечера российская техника, жителей города просят не выходить на улицу из-за продолжающихся боев.

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