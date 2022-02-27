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В Харьковской области военные РФ сдаются в плен, полиция просит документировать все случаи

Новина українською →
Украина, Воскресенье 27 февраля 2022 11:29
В Харьковской области военные РФ сдаются в плен, полиция просит документировать все случаи Фото: уничтоженный российский МТ-ЛБ под Харьковом
Автор: Ирина Гамерская

Российские военные сдаются в плен органам местного самоуправления. Полиция просит документировать все факты и призывает всех российских солдат следовать их примеру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области.

"Есть неединичные факты сдачи в плен российских солдат в государственные органы, органы местного самоуправления...Призываем других российских солдат последовать этому примеру - сложить оружие и сдаться", - говорится в сообщении.

При этом, в полиции обратились к местным властям с просьбой тщательно документировать такие случаи, отбирать у войск агрессора оружие, кормить и предоставить им временное убежище.

Отметим, сегодня утром в Харьков прорвалась российская техника, в городе идут бои. Техника РФ была замечена на Алексеевке, Гидропарке и в районе Пушкинской. Местных жителей просят не выходить на улицу.

РБК-Украина следит за ситуацией в Харькове.

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