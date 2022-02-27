RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Під контролем ЗСУ. У Харкові десятки військових РФ здалися в полон, у них немає зв'язку з командуванням

Автор: Ирина Гамерская

У Харкові десятки російських військових здалися в полон Збройним силам України. Залишаючи позиції, бійці агресора намагаються сховатися між цивільним населенням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Харківської ОДА Олега Синєгубова.

"У Харкові Збройним силам України здалися в полон десятки російських бійців. Російські бійці, взяті в полон, розповідають про повне виснаження і деморалізацію, вони не мають зв'язку з центральним командуванням, не розуміють і не знають подальших своїх дій", - написав він.

Як повідомив Синєгубов, з початку нападу на Україну російські війська не отримують їжу і воду, а у їх техніки немає запасів пального.

Харків'ян просять бути уважними, оскільки, залишаючи позиції, російські війська намагаються сховатися між мирними жителями, просять у людей одяг і їжу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що російські війська здаються в полон місцевій владі в українських містах.

Як відомо, сьогодні вранці в Харкові була помічена російська техніка, жителів міста просять не виходити на вулицю через триваючі бої.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВійна в Україні