Контроль карантину в Україні посилять

Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Комісія ТЕБ та НС ухвалила низку рішень

Національна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила низку рішень щодо стримання поширення коронавірусу. Відповідним органам доручили посилити контроль за дотриманням карантину.

Про це під час брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Сьогодні було доручено контролюючим органам значно посилити контроль за дотриманням суб’єктами господарювання протиепідемічних норм", - повідомив чиновник.

Крім того, було розглянуто питання покращення дотримання карантинних обмежень під час міських, приміських та міжміських перевезень. Зокрема, планується збільшити кількість транспорту на маршрутах.

"Окремо також розглянули питання щодо зміни графіку роботи державних установ, щоб звести в час пік до мінімуму і зменшити навантаження на міський і міжміський транспорт, щоб зменшити можливе скупчення людей", - повідомив Ляшко.

За його словами, наразі погодні умови не дозволяють людям у повній мірі дотримуватися епідемічних норм під час проїзду у транспорті.

"Стоїть жарка погода, і якщо не дотримуватись норм, це значно погіршує використання тієї ж самої маски. Це призводить до того, що люди порушують соціальну дистанцію, до більших контактів і можливості інфікування", - резюмував Ляшко.

Нагадаємо, сьогодні в Україні зареєстрували черговий антирекорд нових випадків коронавірусу.

Найгірше ситуація виглядає в західних областях і в Києві.

Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність посилити перевірки в місцях скупчення людей на предмет дотримання правил карантину.

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Автор: Роман Калиниченко