Контроль границы между РФ и ОРДЛО: украинским пограничникам понадобится до 6 месяцев

На взятие под контроль границы между Россией и ОРДЛО украинским пограничникам понадобится 3-6 месяцев. Об этом рассказал глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко в интервью РБК-Украина.

Дейнко рассказал, что неконтролируемый участок сейчас составляет 410 километров.

"Мы сделали все расчеты, у меня есть видение, как это нужно делать. При позитивном стечении обстоятельств и наличии воли определенной стороны, нам на это понадобится от трех до шести месяцев. Хотелось бы в это верить. Расчеты есть, люди, готовые идти со мной, есть. Была бы воля, сделаем", - отметил он.

Напомним, в России считают, что рассмотрение идеи президента Украины Владимира Зеленского по патрулированию границы с РФ на Донбассе невозможно без учета мнения "ДНР" и "ЛНР".

До этого Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона согласна на совместный контроль границы с представителями ОБСЕ и отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) для проведения местных выборов на Донбассе.