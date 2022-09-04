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Контрнаступление ВСУ на юге идет по плану и может принимать разные формы, - WSJ

Новина українською →
Херсонская область, Воскресенье 04 сентября 2022 05:15
Контрнаступление ВСУ на юге идет по плану и может принимать разные формы, - WSJ Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Успех украинского контрнаступления на юге страны может принимать разные формы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal.

Даже не отвоевывая значительных позиций, Киев может добиться прогресса, заставив Россию, среди прочего, раскрыть расположение своих войск и баз снабжения; занять оборонительную позицию или отвести войска из других регионов страны.

Украина также может получить разведданные о российских подразделениях, их уязвимостях и готовности к бою.

У ВСУ пока нет ресурсов для быстрого наступления, пишет издание. Вместо этого, военные стремятся ослабить передовые российские силы, одновременно используя дальнобойную артиллерию и ракеты для поражения стратегических объектов в тылу.

По оценкам западных официальных лиц, в Херсоне и его окрестностях находятся около 20 тысяч российских военных. Украина надеется отвоевать регион, не вступая в кровавые уличные бои, пишет WSJ.

Американский генерал-лейтенант Стивен Твитти, ранее занимавший пост заместителя главы Европейского командования США, также заявил WSJ, что не ждет массированной атаки Украины.

"Мы увидим несколько мест дислокации небольших подразделений, которые нанесут ущерб российским военным и станут отличным способом борьбы", - сказал он.

Твитти подчеркнул, что при таком типе боев нужно смотреть на долгосрочную перспективу, а не ждать немедленных результатов.

Что известно о контрнаступлении ВСУ на юге

29 августа украинские военные начали бои за Херсон. В результате россияне оставили свои позиции на первой линии обороны.

Позже CNN сообщило о том, что украинские защитники отбили из-под российской оккупации 4 села в Херсонской области. Однако военные не подтвердили и не опровергли эту информацию.

Ранее британская разведка сообщила, что Вооруженные силы Украины ведут контрнаступление на трех направлениях в Херсонской области.

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